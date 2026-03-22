logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Villa de Pozos y Soledad avanzan en proyecto conjunto para manejo de residuos

Concejo Municipal trabaja en esquema intermunicipal para la disposición final de basura en la zona metropolitana.

Por Samuel Moreno

Marzo 22, 2026 11:47 a.m.
A
Villa de Pozos y Soledad avanzan en proyecto conjunto para manejo de residuos

El Concejo Municipal de Villa de Pozos avanza en la consolidación de un proyecto intermunicipal para la disposición final de residuos sólidos, en coordinación con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de los acuerdos derivados de la reciente reunión con el Ejecutivo estatal.

La concejal presidenta, Patricia Aradillas, informó que este esquema conjunto representa una de las principales prioridades en materia de servicios públicos, al tratarse de un tema que requiere atención inmediata y soluciones de fondo en la zona metropolitana.

Explicó que, si bien los detalles del proyecto aún se encuentran en proceso de definición, se trabaja de manera coordinada con las autoridades de Soledad para establecer un modelo que permita mejorar el manejo de la basura, desde su recolección hasta su disposición final.

En cuanto al fortalecimiento del servicio, Aradillas precisó que recientemente el municipio incorporó dos nuevas unidades recolectoras, lo que ha permitido cubrir la demanda actual sin mayores contratiempos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló que, con este equipamiento, Villa de Pozos cuenta por ahora con la capacidad operativa necesaria para atender el servicio de limpia, mientras se avanza en la estructuración del proyecto integral que será dado a conocer en próximas fechas.

Finalmente, subrayó que este esfuerzo conjunto busca no solo atender una problemática inmediata, sino sentar las bases para un sistema más eficiente y sostenible en beneficio de la población....

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Villa de Pozos y Soledad avanzan en proyecto conjunto para manejo de residuos
Villa de Pozos y Soledad avanzan en proyecto conjunto para manejo de residuos

Villa de Pozos y Soledad avanzan en proyecto conjunto para manejo de residuos

SLP

Samuel Moreno

Concejo Municipal trabaja en esquema intermunicipal para la disposición final de basura en la zona metropolitana.

Interapas avanza en rehabilitación de drenaje en colonias de SLP
Interapas avanza en rehabilitación de drenaje en colonias de SLP

Interapas avanza en rehabilitación de drenaje en colonias de SLP

SLP

Rolando Morales

8 obras ya concluyeron y continúan trabajos en zonas como El Saucito y Julián Carrillo para renovar la red sanitaria.

Ayuntamiento busca controlar el grafiti mediante acuerdos con artistas
Ayuntamiento busca controlar el grafiti mediante acuerdos con artistas

Ayuntamiento busca controlar el grafiti mediante acuerdos con artistas

SLP

Rolando Morales

Programa "Expresión Capital" busca canalizar el muralismo y reducir pintas vandálicas en el Centro Histórico

Atribuyen sobrepoblación en penales de SLP a mayor número de detenciones
Atribuyen sobrepoblación en penales de SLP a mayor número de detenciones

Atribuyen sobrepoblación en penales de SLP a mayor número de detenciones

SLP

Rubén Pacheco

SSPC señala que el 56% de hacinamiento responde a las detenciones por narcomenudeo.