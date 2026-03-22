Villa de Pozos y Soledad avanzan en proyecto conjunto para manejo de residuos

El Concejo Municipal de Villa de Pozos avanza en la consolidación de un proyecto intermunicipal para la disposición final de residuos sólidos, en coordinación con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de los acuerdos derivados de la reciente reunión con el Ejecutivo estatal.

La concejal presidenta, Patricia Aradillas, informó que este esquema conjunto representa una de las principales prioridades en materia de servicios públicos, al tratarse de un tema que requiere atención inmediata y soluciones de fondo en la zona metropolitana.

Explicó que, si bien los detalles del proyecto aún se encuentran en proceso de definición, se trabaja de manera coordinada con las autoridades de Soledad para establecer un modelo que permita mejorar el manejo de la basura, desde su recolección hasta su disposición final.

En cuanto al fortalecimiento del servicio, Aradillas precisó que recientemente el municipio incorporó dos nuevas unidades recolectoras, lo que ha permitido cubrir la demanda actual sin mayores contratiempos.

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Señaló que, con este equipamiento, Villa de Pozos cuenta por ahora con la capacidad operativa necesaria para atender el servicio de limpia, mientras se avanza en la estructuración del proyecto integral que será dado a conocer en próximas fechas.

Finalmente, subrayó que este esfuerzo conjunto busca no solo atender una problemática inmediata, sino sentar las bases para un sistema más eficiente y sostenible en beneficio de la población....