Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte
Señaló que el tramo entre Ejes 100 y 120 de la Zona Industrial registra casi cero delitos tras operativos
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en el cuadrante de la Zona Industrial que corresponde a la jurisdicción municipal se ha logrado una reducción importante en el delito de robo a transporte, resultado de la estrategia de sectorización y operativos de vigilancia.
El funcionario señaló que, previo a la distribución de cuadrantes operativos, se recibían entre seis y siete reportes diarios relacionados con robos en esta zona; sin embargo, actualmente la incidencia se ha reducido a un promedio de uno a dos reportes al día.
Explicó que uno de los avances más relevantes se ha registrado en el robo a transporte de carga, particularmente en el tramo comprendido entre los ejes 100 y 120 de la Zona Industrial, donde aseguró la incidencia delictiva se ha reducido prácticamente a cero.
Villa Gutiérrez indicó que, además de este delito, la corporación municipal mantiene acciones para atender otros ilícitos como robo simple de vehículos y los llamados "cristalazos".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, adelantó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de trabajo con autoridades del cuadrante correspondiente y representantes del sector empresarial de la Zona Industrial, con el objetivo de presentar resultados de seguridad y fortalecer la coordinación para prevenir delitos en esta área estratégica de la ciudad.
Denuncia la AMOTAC robos en la Zona Industrial
Asaltantes van sobre productos alimenticios, dice dirigente
no te pierdas estas noticias
Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte
Rolando Morales
Señaló que el tramo entre Ejes 100 y 120 de la Zona Industrial registra casi cero delitos tras operativos
Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala
Rubén Pacheco
Cuatro tramos de 30 km cada uno fueron licitados para la construcción de la autopista en San Luis Potosí.
Galindo ve otros intereses en protesta al exterior de Interapas
Rolando Morales
Afirmó que el problema técnico está siendo atendido de manera permanente