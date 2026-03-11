Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en el cuadrante de la Zona Industrial que corresponde a la jurisdicción municipal se ha logrado una reducción importante en el delito de robo a transporte, resultado de la estrategia de sectorización y operativos de vigilancia.

El funcionario señaló que, previo a la distribución de cuadrantes operativos, se recibían entre seis y siete reportes diarios relacionados con robos en esta zona; sin embargo, actualmente la incidencia se ha reducido a un promedio de uno a dos reportes al día.

Explicó que uno de los avances más relevantes se ha registrado en el robo a transporte de carga, particularmente en el tramo comprendido entre los ejes 100 y 120 de la Zona Industrial, donde aseguró la incidencia delictiva se ha reducido prácticamente a cero.

Villa Gutiérrez indicó que, además de este delito, la corporación municipal mantiene acciones para atender otros ilícitos como robo simple de vehículos y los llamados "cristalazos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, adelantó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de trabajo con autoridades del cuadrante correspondiente y representantes del sector empresarial de la Zona Industrial, con el objetivo de presentar resultados de seguridad y fortalecer la coordinación para prevenir delitos en esta área estratégica de la ciudad.