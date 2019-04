Violencia en 2018 costó más de $35 mil a cada potosino

El costo de la violencia en San Luis Potosí durante 2018, representó un gasto estimado per cápita -por persona- de 35 mil 623.5 pesos, reveló el Índice de Paz México 2019, elaborado por el Institute For Economics and Peace.

Asimismo, para el estado el precio de la incidencia violenta se tradujo en un impacto de 100 mil 641.9 millones de pesos, equivalente a un 17.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

De acuerdo con el análisis de 2017, el costo de la violencia para la entidad potosina fue de 86 mil 240.3 millones de pesos, es decir, el año pasado la cifra aumentó en 14 mil 401.6 millones de pesos.

En el informe de la Organización no gubernamental (ONG), San Luis Potosí se ubicó en la posición número 13 con un puntaje de 2.438, equivalente al segmento medio, en una escala del 1 al 5, donde el 1 es más pacífico y 5 menos pacífico.

Según el reporte del organismo sin fines de lucro, el estado más pacífico el año pasado fue Yucatán con una calificación de 1.066; le siguieron Campeche con 1.374; Tlaxcala con 1.390; Chiapas con 1.641; e Hidalgo con 1.808.

En contraste, las entidades del país menos pacíficas en orden descendente fueron: Baja California con 4.553; Guerrero con 4.063; Colima con 4.021; Quintana Roo con 3.720; y Chihuahua con 3.680.