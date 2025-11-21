Volex abre nueva planta en San Luis Potosí y prevé más de dos mil empleos
La empresa Volex inició operaciones en una nueva planta ubicada en el fraccionamiento Milpillas, en San Luis Potosí, y proyecta la creación de más de dos mil empleos, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado.
Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP
Sedeco reporta aumento de pasajeros y mejoras en infraestructura.
De acuerdo con la dependencia, la instalación de la compañía está relacionada con la disponibilidad de mano de obra calificada, así como con condiciones laborales y de infraestructura que han favorecido la llegada de nuevos proyectos industriales a la entidad.
La planta producirá soluciones de interconexión y energía para diversos sectores estratégicos, lo que, según la autoridad laboral, incrementará la demanda de personal técnico y operario en la región.
La STPS señaló que el proyecto forma parte de las inversiones recientes orientadas al fortalecimiento del empleo formal y al crecimiento del mercado laboral local.
