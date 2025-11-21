logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Volex abre nueva planta en San Luis Potosí y prevé más de dos mil empleos

La empresa inicia operaciones en Milpillas

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 08:30 p.m.
A
Volex abre nueva planta en San Luis Potosí y prevé más de dos mil empleos

La empresa Volex inició operaciones en una nueva planta ubicada en el fraccionamiento Milpillas, en San Luis Potosí, y proyecta la creación de más de dos mil empleos, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado.

LEA TAMBIÉN

Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP

Sedeco reporta aumento de pasajeros y mejoras en infraestructura.

De acuerdo con la dependencia, la instalación de la compañía está relacionada con la disponibilidad de mano de obra calificada, así como con condiciones laborales y de infraestructura que han favorecido la llegada de nuevos proyectos industriales a la entidad.

La planta producirá soluciones de interconexión y energía para diversos sectores estratégicos, lo que, según la autoridad laboral, incrementará la demanda de personal técnico y operario en la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



La STPS señaló que el proyecto forma parte de las inversiones recientes orientadas al fortalecimiento del empleo formal y al crecimiento del mercado laboral local.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volex abre nueva planta en San Luis Potosí y prevé más de dos mil empleos
Volex abre nueva planta en San Luis Potosí y prevé más de dos mil empleos

Volex abre nueva planta en San Luis Potosí y prevé más de dos mil empleos

SLP

Redacción

La empresa inicia operaciones en Milpillas

Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP
Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP

Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP

SLP

Pulso Online

Sedeco reporta aumento de pasajeros y mejoras en infraestructura.

Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP
Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP

Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP

SLP

Pulso Online

La Fiscalía alerta por llamadas que prometen regalos inexistentes.

Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC
Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

SLP

Rubén Pacheco

La CEPC reporta la mitad de establecimientos de bajo riesgo sin regulación; operativos se han reforzado.