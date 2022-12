Vuelve el viacrucis por la falta de agua a miles de hogares

A la espera de que la empresa Aquos-El Realito reanude el suministro de agua a través del acueducto que está bajo su responsabilidad, Interapas mantiene el operativo de abasto con camiones cisterna en las colonias afectadas por la nueva falla del sistema que transporta el líquido desde Guanajuato.

Este domingo por la mañana el organismo operador envió pipas a sectores como Balcones del Valle y aledaños y más tarde pasó a atender Valle Dorado y otros fraccionamientos.

El aviso de la nueva falla se publicó en las redes sociales de Interapas el sábado por la tarde, luego de que la Comisión Estatal del Agua (CEA), que es la que tiene el contacto directo con la empresa Aquos-El Realito, fuera informada del desperfecto.

Interapas aclaró, nuevamente, que la empresa operadora ya no les reporta las fallas, sino que sólo reporta a la CEA y ésta a su vez, al organismo intermunicipal.

En sus redes, Interapas recomendó aprovechar el agua contenida en aljibes y otras reservas domésticas, aunque no faltó el usuario que se quejara de no tener reservas o de que las pipas pasan cuando los residentes no se hallan en el domicilio.