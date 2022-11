Xavier Nava sólo pretende distraer: EGC

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos recomendó a su antecesor, Xavier Nava Palacios, que se defienda ante las instancias federales y no a través de desplegados o declaraciones que, en su opinión, sólo buscan distraer a la opinión pública y ocultar el fondo del asunto: la compra de luminarias a sobreprecio.

“Cuando uno dice una cosa, la tiene que probar y él tiene al menos dos espacios en donde puede probar lo que dice: la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata de dos instancias diferentes, federales las dos, y ambas lo acusan de lo mismo”, dijo el edil en entrevista.

Desestimó el “mecanismo de defensa” del exalcalde de acusar a la actual administración de ocultar o no entregar documentos a la ASF: “Él tuvo los papeles en su entorno; él contrató. Él hizo todo. Yo digo que lo acredite donde lo tenga que acreditar”.

Rechazó que su gobierno oculte o niegue documentos a la Auditoría Superior o a cualquier otra instancia y expresó: «si una autoridad federal me pide documentos, yo se los entrego. Hemos estado haciendo eso con ambas instancias, la ASF y la FGR. No tengo por qué ocultar nada, ni me corresponde hacerlo”.

Enrique Galindo remató que, el tema de fondo con Nava Palacios “es que él compró luminarias tres veces más caras de lo que costaban en el mercado en ese momento. Que no nos distraiga.