Y van tres: charros dan a San Luis sede del campeonato nacional del año entrante

Por "descalificación" de otras candidaturas y contra sus estatutos, la Federación mexicana de Charrería elige de nuevo a San Luis

Por Jaime Hernández

Octubre 29, 2025 07:41 p.m.
San Luis potosí organizará por tercera ocasión en cuatro años el Campeonato Nacional Charro, tras el anuncio de Salvador barajas del Toro, presidente de la de la Federación Mexicana de Charrería.

Al dar a conocer la sede del evento del año entrante, el federativo indicó que la elegida por el Consejo Directivo Nacional de la entidad deportiva eligió a San Luis Potosí.

La entidad potosina ya organizó los eventos de 2023 y 2024. Este año se celebró en Aguascalientes.

Barajas del Toro dijo que la decisión se tomó en la sesión del LXXXII Congreso de la Federación.

Explicó que por inconsistencias en las postulaciones de estados que no identificó, se le dio facultad al pleno del Congreso para elegir una sede.

La Federación realizó la elección sin tomar en cuenta la fracción IX del artículo 137 de sus estatutos, que marcan que una entidad que había sido sede de un evento, debía esperar al menos cuatro años para volver a presentar una candidatura.

De hecho, violó ese precepto en 2024, al conceder por segunda vez consecutiva la sede a San Luis.

