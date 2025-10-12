"Ya no hay tortuguismo": Comercio capitalino presume avances en trámites

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega, aseguró que la dependencia ha logrado avances tangibles en la regularización de negocios y en la recaudación municipal, superando los resultados de administraciones anteriores, aunque reconoció que aún persisten rezagos históricos en algunos procesos.

El funcionario capitalino destacó que, durante su primer año al frente del área, se han optimizado los tiempos de respuesta para la apertura y regularización de establecimientos, mediante la emisión de licencias provisionales y temporales, así como resoluciones con plazos de hasta 90 días posteriores a una clausura para que los comercios puedan ponerse al corriente.

"Acepto que todavía hay algo de tortuguismo, pero no de un año. Los resultados han sido muy tangibles: hemos superado el número de regularizaciones y de recaudación en comparación con administraciones pasadas. Hoy los trámites se están resolviendo mucho más rápido", afirmó.

De la Vega detalló que la dependencia también ha fortalecido su función recaudatoria y que recientemente se alcanzó un acuerdo administrativo que ha permitido destrabar procesos pendientes y mejorar la coordinación interna.

Además, informó que ya se encuentra en operación la mesa colegiada, en cumplimiento con la instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, de sincronizar todos los requisitos municipales para facilitar la apertura de negocios.

"Estamos dando condiciones reales a los empresarios. La instrucción del presidente municipal es clara: agilizar, coordinar y atender. No queremos que los ciudadanos sean enviados de una oficina a otra", subrayó.

Como parte de este proceso, anunció que la Dirección de Comercio se prepara para instalar una ventanilla única municipal, en la que participarán diversas áreas del Ayuntamiento, con el objetivo de brindar atención integral y evitar trámites dispersos.

"Ya está autorizada la ventanilla única y se solicitó el equipo necesario, tanto humano como técnico. Queremos replicar el modelo exitoso que implementamos con Canirac, Canaco, Canacintra y la UUZI. La idea es que todo esté concentrado en un solo espacio", puntualizó.

El titular de Comercio reiteró que el compromiso de la administración municipal es fortalecer la formalidad y facilitar la actividad económica, sin afectar la operatividad de los negocios que cumplen con la normatividad vigente.