Ya no somos responsables de Tepeu y prepa en Pozos: Galindo

El alcalde, Enrique Galindo Ceballos, señaló que en un inicio se planteó un convenio con el Concejo Municipal de Villa de Pozos a fin de continuar otorgando los servicios del Centro Educativo Tepeu; sin embargo, estos últimos se negaron.

"El Tepeu y una preparatoria municipal que eran de la capital se quedaron en Pozos, desde el 1 de octubre, el municipio nos tuvo que recibir la operación de esos lugares, no se ha podido, en algunas veces han querido, en otras no", expresó.

Para el caso específico del centro Tepeu, el edil explicó que el municipio dio continuidad con los pagos de luz, agua, así como de las remuneraciones de los maestros; sin embargo, recalcó que fue presupuesto que no se puede invertir en otro municipio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento emitió una propuesta para establecer un convenio a fin de completar el ciclo escolar 2024-2025, a lo que la respuesta de Villa de Pozos fue una negativa a las intenciones de la capital potosina.

"Y nosotros lo respetamos, está muy bien, entonces llegó el tiempo de nosotros decir, ya no podemos más porque es dinero de los potosinos que se está invirtiendo en otro municipio. Les dimos un plazo y no lo aceptaron, luego vino la manifestación de los papás con toda razón, pero la verdad, nosotros no somos responsables".

Concluyó al señalar que desde inicio de la semana se llegó a un acuerdo con el municipio 59, mismo que se está preparando para otorgar los servicios de las instituciones escolares que quedaron atrapadas en la transición.

Recientemente, el secretario general del ayuntamiento capitalino Fernando Chávez Méndez afirmó que ambos municipios acordaron dar continuidad a los servicios del centro escolar, en lo que se realizan los trámites necesarios para el proceso de entrega recepción del plantel.