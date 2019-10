"Yo no hubiera actuado de la misma manera", dice Nava sobre lo ocurrido en Sinaloa

No puedes estar haciendo leyes que te toquen a ti con dedicatoria directa", señaló el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios al hablar en relación al tema de revocación de mandato.

Al respecto el edil señaló que esta figura tiene que analizarse bien para evitar que este tipo de reformas tengan un tinte político.

"Lo que no se vale es que tenga una intencionalidad política para quien no está en la boleta pueda hacer una campaña y funcionar como acicate para muchos otros que están participando en una contienda electoral", señaló.

Respecto a los hechos violentos registrados la tarde del jueves en Sinaloa, el alcalde de la capital, señaló que la actuación de un gobierno no puede estar sujeta a una negociación con la delincuencia organizada bajo ninguna circunstancia "yo no hubiera actuado de la misma manera, yo no hubiera dado concesiones a la delincuencia organizada, hubieran planeado bien el operativo hay que combatir a los delincuentes, no administrarlos ni tener treguas ni pactos", señaló.