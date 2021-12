Zanja y oscuridad, accidente seguro

En el acceso a la carretera a Matehuala, proveniente del camino al aeropuerto se localiza una alcantarilla pluvial sin rejilla que ha ocasionado percances viales en automóviles que circulan por esa arteria.

La falta de rejilla al centro del colector pluvial provocó daños en la transmisión y suspensión, así como problemas en los neumáticos a varios vehículos, así como daños diversos.

En este tramo la poca luz no permite la correcta visibilidad del desperfecto, por lo cual se optó por colocar como señalamiento una guarnición de plástico, similar a las utilizadas en construcción u obras viales.

Por esa vialidad transitan no solo vehículos particulares, sino también camiones de carga, así como unidades del transporte público, que tienen que esquivar o frenar de golpe, lo que puede propiciar algún accidente vial.

Así lo expresó Raúl, quien circula al menos tres veces al día por ese camino.

"Yo transporto material y seguido me mandan rumbo al aeropuerto, esta alcantarilla tiene al menos un medio año, pero al principio no estaba rota toda la reja, ahora está muy peligrosa, más para los vehículos chicos que pueden caer fácilmente en el hoyo, al menos me di cuenta de dos carros que quedaron atorados", refirió.