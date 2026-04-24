14° FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VINO EN SLP

El Festival Internacional del Vino en San Luis Potosí celebra su 14ª edición, consolidándose como el festival del vino más importante de Latinoamérica, con una derrama económica proyectada superior a los 17 millones de pesos y la asistencia de aproximadamente 5,000 visitantes.

El evento se llevará a cabo en el emblemático Centro de las Artes de San Luis Potosí, el viernes 29 de mayo de 2026 de 15:00 a 23:00 horas, y el Sábado 30 de mayo de 2026 de 13:00 a 21:00 horas

Desde su primera edición en 2010, celebrada en El Mezquite, el festival ha evolucionado hasta convertirse en un referente del turismo enológico en México. A partir de su tercera edición se consolidó en el Centro de las Artes, sede histórica que hoy alberga una experiencia única de vino, gastronomía y cultura en San Luis Potosí.

A lo largo de sus ediciones, el crecimiento ha sido constante: De aproximadamente 30 bodegas en su inicio, actualmente reúne a más de 150 casas vinícolas nacionales e internacionales, provenientes de países como España, Francia, Estados Unidos y Portugal, mezcaleras, restaurantes, y mucho más, ofreciendo la degustación de más de 500 etiquetas de vino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El impacto del Festival Internacional del Vino trasciende la experiencia del evento, impulsando sectores clave como la hotelería en San Luis Potosí, la gastronomía local, el comercio y proveedores de servicios.

Esta 14ª edición del Festival Internacional del Vino en San Luis Potosí 2026 promete nuevas experiencias, sorpresas y momentos memorables. Boletos disponibles en: https://festivaldelvino.mx/ Nos vemos este 29 y 30 de mayo.