AYER HOY MAÑANA

"La vida es un rio en constante movimiento. Nada llega por casualidad y nada se queda para siempre. Cuando aprendemos a fluir con lo que llega, dejamos de luchar contra la corriente y comenzamos a confiar. A veces lo que aparece no es lo que esperábamos, pero siempre es lo que necesitamos para crecer, despertar o recordar quienes somos en esencia. Fluir no significa rendirse, significa aceptar. Aceptar que hay momentos de calma y momentos de caos, días de luz y días de sombra. Como el agua cuando dejamos de resistir, encontramos caminos nuevos. La resistencia cansa el alma, la aceptación la libera. Cuando sueltas el control, el corazón respira. Enfocarte en lo que permanece es regresar a los esencial. Las emociones van y vienen, las personas cambian, las etapas se cierran. Pero tu conciencia, tu capacidad de amar, tu fe y tu presencia siempre están ahí. Eso es lo permanente. Eso es el hogar interior al que siempre puedes volver, incluso en medio de la tormenta..." Anónimo... Santoral para hoy: La festividad de la Virgen María. Parmeno. Senorina y Oportuna. Bartolomé. Alejandro ll Papa... Felicidades a quienes llevan estos nombres y para quienes cumplen años... Durante la Asamblea que se celebró en el Colegio del Sagrado Corazón tomaron protesta los nuevos integrante de la mesa directiva de Exasac, quedando como presidentes de aquí, June Lapuente y Oscar Colunga quienes trabajaran con el equipo que formaron para estos próximos dos años... La presidenta saliente Blanca Salinas Villarreal pasó la estafeta a June y Oscar después de haber trabajado muy bien con el grupo que estuvo con ella en la directiva... Alis Salguero Gómez, Presidenta Nacional de Exasac también entregó la presidencia a Cecilia Maynero de la Ciudad de México... Alis realizó un excelente trabajo al frente de los colegios del Sagrado Corazón que le han reconocido su dedicación y empeño que puso estos dos años que estuvo al frente de Exasac Nacional... Para quienes han dejado la presidencia Blanca y Alis y para quienes la han recibido June y Oscar les deseamos desde esta columna lo mejor para bien de todas las ex alumnas y ex alumnos que seguro trabajaran de lo mejor como se han venido complementado ambos ambos... Felicidades... Recibió numerosos parabienes con motivo de su cumpleaños María Elena Abud de León que escuchó las primeras "Mañanitas" de parte de su esposo Pepe León, sus hijas Mariel, Alejandra, Fernanda y Elizabeth, sus yernos, nietos, hermanos y numerosas amistades... En forma familiar prepararon para María Elena un desayuno donde compartieron una mañana de lo mejor... Enhorabuena a María Elena desde esta columna y le deseamos muchas más vueltas al Sol... Otra cumpleañera de la semana fue Sandra Pérez de la Garza que pasó su día de días al lado de su esposo Héctor Vázquez, sus hijas Isabella y Ximena y numerosas amigas que se reunieron en su hogar para disfrutar de la reunión que preparó Sandra para la ocasión... Todas las invitadas pasaron una velada de lo más agradable y convivieron entre si... Saludos a Sandra desde estas líneas por su cumple y que haya muchos más... Adelantamos felicitaciones a Javier "Gato" Allende Perogordo y Pilar Labastida Aguirre que celebran 50 años de matrimonio este viernes al lado de sus hijos Pili y Christian; Javier; Andrés y Mayte; sus nietos Josema, Andrés, Diego y Jerónimo... Desde aquí lo mejor para el Gato y Pilar en sus Bodas de Oro... El próximo lunes es la festividad de la Virgen de Montserrat, para quienes llevan este nombre, lo mejor... Hasta la próxima...