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¡ES AMOR!

CELEBRAN A LA USANZA CHARRA

Por Maru Bustos PULSO

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
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Paulina Canseco y Roberto Torres unieron sus vidas por amor, en una emotiva cele-bración a la usanza charra.

Los papás de la joven pareja de enamorados testificaron los sobrios esponsales.

Estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en la Basílica Menor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Ahí, la feliz pareja intercambió sus promesas de amor y fidelidad y, ante Dios, se dieron el "sí quiero" y se comprometieron a permanecer juntos por siempre.

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Enseguida, el presbítero bendijo su unión y los símbolos del matrimonio que entregaron los padrinos.

Al final de la Misa, recibieron prolonga ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la recepción, donde sus invitados les felicitaron.

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