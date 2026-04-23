¡ES AMOR!
CELEBRAN A LA USANZA CHARRA
Galeria
Paulina Canseco y Roberto Torres unieron sus vidas por amor, en una emotiva cele-bración a la usanza charra.
Los papás de la joven pareja de enamorados testificaron los sobrios esponsales.
Estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en la Basílica Menor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Ahí, la feliz pareja intercambió sus promesas de amor y fidelidad y, ante Dios, se dieron el "sí quiero" y se comprometieron a permanecer juntos por siempre.
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Enseguida, el presbítero bendijo su unión y los símbolos del matrimonio que entregaron los padrinos.
Al final de la Misa, recibieron prolonga ovación de la selecta concurrencia.
Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la recepción, donde sus invitados les felicitaron.
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