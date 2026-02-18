logo pulso
Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
PASCUA

Este año la Semana Santa 

será del domingo 29 de marzo 

al domingo 5 de abril.

DOMINGO DE RAMOS

Domingo 29 de marzo

l Se abre solemnemente la Semana Santa al recordar la entrada de Jesús a Jerusalén y al mismo tiempo, la bendición de las palmas.

JUEVES SANTO

l La liturgia de este día, que será el 2 de abril, es una invitación a profundizar, concretamente el misterio de la Pascua de Cristo.

VIERNES SANTO

l El viernes 3 de abril, presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario.

SÁBADO SANTO

l El sábado 4 de abril, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, mediante su pasión y su muerte.

l DOMINGO DE RESURRECCIÓN

l Se celebra el domingo 5 de abril.

Es el aniversario del triunfo de Cristo.

HUEVOS DE PASCUA

l Durante varios años estuvo prohibido comer huevos durante la Cuaresma por considerarse carne.

No se sacrificaban animales para comer la 

carne, pero las gallinas seguían poniendo; al 

llegar la Pascua, los huevos acumulados, 

deberían comerse de inmediato.

De ahí, la costumbre de los huevos pintados.

