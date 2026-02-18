PASCUA
Este año la Semana Santa
será del domingo 29 de marzo
al domingo 5 de abril.
DOMINGO DE RAMOS
Domingo 29 de marzo
l Se abre solemnemente la Semana Santa al recordar la entrada de Jesús a Jerusalén y al mismo tiempo, la bendición de las palmas.
JUEVES SANTO
l La liturgia de este día, que será el 2 de abril, es una invitación a profundizar, concretamente el misterio de la Pascua de Cristo.
VIERNES SANTO
l El viernes 3 de abril, presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario.
SÁBADO SANTO
l El sábado 4 de abril, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, mediante su pasión y su muerte.
l DOMINGO DE RESURRECCIÓN
l Se celebra el domingo 5 de abril.
Es el aniversario del triunfo de Cristo.
HUEVOS DE PASCUA
l Durante varios años estuvo prohibido comer huevos durante la Cuaresma por considerarse carne.
No se sacrificaban animales para comer la
carne, pero las gallinas seguían poniendo; al
llegar la Pascua, los huevos acumulados,
deberían comerse de inmediato.
De ahí, la costumbre de los huevos pintados.
