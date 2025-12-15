logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

LUCILA ¡MÁS GRANDE!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Por PULSO

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

lucila Bocard Villaseñor festejó su cumpleaños con una divertida celebración en familia y entre amigos.

Sus papás: Diego Bocard y Sofía Villaseñor organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.

Con la pequeña, sus tíos, primos y amiguitos.

La tarde resultó plena de entusiasmo, con juegos interactivos y concursos, en los que los pequeños demostraron destreza y habilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Eso sí, las agradables sorpresas no faltaron, por lo que Lucila pasó un gran cumpleaños.

¡Cómo se divirtieron!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!
MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!

MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!

SLP

Maru Bustos

¡DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

LUCILA ¡MÁS GRANDE!
LUCILA ¡MÁS GRANDE!

LUCILA ¡MÁS GRANDE!

SLP

PULSO

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

THE PARK
THE PARK

THE PARK

SLP

Redacción

AVANZA FUERTE Y CONSTRUYE EL FUTURO DE LOS USOS MIXTOS EN SAN LUIS POTOSÍ

NAVIDAD DE ALEGRÍA
NAVIDAD DE ALEGRÍA

NAVIDAD DE ALEGRÍA

SLP

Maru Bustos

DESEOS DE BIENESTAR