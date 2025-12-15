LUCILA ¡MÁS GRANDE!

lucila Bocard Villaseñor festejó su cumpleaños con una divertida celebración en familia y entre amigos.

Sus papás: Diego Bocard y Sofía Villaseñor organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.

Con la pequeña, sus tíos, primos y amiguitos.

La tarde resultó plena de entusiasmo, con juegos interactivos y concursos, en los que los pequeños demostraron destreza y habilidad.

Eso sí, las agradables sorpresas no faltaron, por lo que Lucila pasó un gran cumpleaños.

¡Cómo se divirtieron!