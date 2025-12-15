LUCILA ¡MÁS GRANDE!
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
A
Galeria
lucila Bocard Villaseñor festejó su cumpleaños con una divertida celebración en familia y entre amigos.
Sus papás: Diego Bocard y Sofía Villaseñor organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.
Con la pequeña, sus tíos, primos y amiguitos.
La tarde resultó plena de entusiasmo, con juegos interactivos y concursos, en los que los pequeños demostraron destreza y habilidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Eso sí, las agradables sorpresas no faltaron, por lo que Lucila pasó un gran cumpleaños.
¡Cómo se divirtieron!