NAVIDAD DE ALEGRÍA

DESEOS DE BIENESTAR
Las amigas se encontraron en una estupenda celebración por la Navidad.
A ellas, les une una sólida amistad de varios años; comparten algunas actividades y aficiones que les atraen.
La reunión por esta época de armonía, paz y amor, resultó pleno de alegría y agradables sorpresas, donde intercambiaron los mejores deseos de bienestar.
En una agradable atmósfera, acorde la temporada, plena de colorido y alegría, charlaron sobre los preparativos que efectúan para la celebración de Noche Buena y de fin de año.
En sus rostros, ¡gran felicidad!
