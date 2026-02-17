BRUNO ATRACTIVA FIESTA

Bruno Reyna es un apasionado al futbol y a su equipo el Real Madrid, por lo que festejó su cumpleaños con una gran celebración alusiva al deporte mundial.

Sus papás: Francisco Reyna y Valeria Reyna lo apoyaron en los detalles y atractivos que sorprendieron a los invitados.

Con él, sus primos y amigos.

A un jardín llegaron los grupos más audaces, quienes le expresaron lo mejor de la vida a su gran amigo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jugaron un partido de futbol, en el que demostraron su habilidad y destreza.

Así, en una tarde de acción y diversión disfrutaron, entre otros atractivos, de lo que más les atrae, el futbol.