Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

BRUNO ATRACTIVA FIESTA

COMPARTEN SU PASIÓN POR EL FUTBOL

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A

Bruno Reyna es un apasionado al futbol y a su equipo el Real Madrid, por lo que festejó su cumpleaños con una gran celebración alusiva al deporte mundial.

Sus papás: Francisco Reyna y Valeria Reyna lo apoyaron en los detalles y atractivos que sorprendieron a los invitados.

Con él, sus primos y amigos.

A un jardín llegaron los grupos más audaces, quienes le expresaron lo mejor de la vida a su gran amigo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Jugaron un partido de futbol, en el que demostraron su habilidad y destreza.

Así, en una tarde de acción y diversión disfrutaron, entre otros atractivos, de lo que más les atrae, el futbol.

Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma: ayuno, reflexión y pescado frito
Miércoles de Ceniza 2026 en México: inicio de la Cuaresma
ESPLÉNDIDA CELEBRACIÓN
NELLY ¡EJEMPLO DE FORTALEZA Y OPTIMISMO!
