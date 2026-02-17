BRUNO ATRACTIVA FIESTA
COMPARTEN SU PASIÓN POR EL FUTBOL
Galeria
Bruno Reyna es un apasionado al futbol y a su equipo el Real Madrid, por lo que festejó su cumpleaños con una gran celebración alusiva al deporte mundial.
Sus papás: Francisco Reyna y Valeria Reyna lo apoyaron en los detalles y atractivos que sorprendieron a los invitados.
Con él, sus primos y amigos.
A un jardín llegaron los grupos más audaces, quienes le expresaron lo mejor de la vida a su gran amigo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Jugaron un partido de futbol, en el que demostraron su habilidad y destreza.
Así, en una tarde de acción y diversión disfrutaron, entre otros atractivos, de lo que más les atrae, el futbol.
no te pierdas estas noticias
Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma: ayuno, reflexión y pescado frito
AP
Iglesias en Estados Unidos ofrecen ceniza en estacionamientos y capillas para facilitar la participación.
Miércoles de Ceniza 2026 en México: inicio de la Cuaresma
El Universal
La Cuaresma 2026 culmina con la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos el 29 de marzo.