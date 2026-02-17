¡GRAN ARMONÍA!

Un grupo de amigas, se reunieron en una cálida celebración, a fin de fortalecer los lazos de afecto. Ellas forman parte del Centro Familiar de Formación y tomaban pláticas en el Colegio Sagrado Corazón, por lo que ya tienen 43 años de juntarse a desayunar.

El encuentro, resultó pleno de alegría y de emociones.

Comentaron sobre algunas experiencias y anécdotas de la temporada.

Además, de los proyectos a emprender, por lo cual reciben el apoyo de su familia y seres queridos. Así, con el optimismo que reflejan en sus rostros, avanzan en sus anhelos.

