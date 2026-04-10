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CELEBRAN LA PASCUA

PARTICIPAN EN LA BÚSQUEDA DE HUEVOS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de niños celebraron la Pascua con una serie de actividades interactivas que les permitió conocer sobre esta tradición.

Emocionados, los pequeños se caracterizaron de conejitos, ya que este animalito es un símbolo de fertilidad, nueva vida y renacimiento asociado a la primavera, originado en tradiciones europeas paganas que se integraron a la Pascua cristiana.

Desde luego que el principal atractivos del convivio fue la búsqueda de huevos, algunos de ellos, con sorpresas y regalos especiales.

De esta manera, los niños vivieron una divertida experiencia y compartieron instantes de ¡gran alegría!

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