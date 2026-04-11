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RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

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RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

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JESSICA FESTEJA ENTRE AMIGOS

COMPARTE ALEGRÍA EN SU CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Jessica Vizcarra López festejó emocionada su cumpleaños entre amigos, en una cálido encuentro.

Las muestras de afecto, como los detalles y obsequios que este día recibió la cumpleañera la sorprendieron y emocionaron.

Con ella, en la celebración sus hijos Emilio y Sofía Vizcarra.

Entusiasmados, los invitados llegaron al lugar donde festejaron y le expresaron su afecto y admiración, sí como los mejores deseos de bienestar, dicha y prosperidad en su vida.

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Ahí, charlaron sobre las experiencias de la temporada y de los proyectos a emprender.

Siempre optimistas, fortalecieron los lazos de amistad que desde hace varios años les unen y que son más sólidos.

El encuentro transcurrió entre las emociones y las agradables sorpresas.

Eso sí, gran alegría!

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