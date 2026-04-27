ELENA RECIBE LA COMUNIÓN
EMOCIONADA POR ESTE DÍA ESPECIAL EN SU VIDA
Galeria
Elena Reverte Paz efectuó su primera comunión.
Acompañada de sus papás Juan Antonio Reverte y Elsa Paz, llegaron a la celebración.
Estuvieron su hermano Julián Reverte Paz, sus abuelitos, seres queridos, amistades y compañeras del colegio.
La niña invitó de padrinos a: Demetrio Hervert y Daniela Paz, Joel Paz y Alejandra Alonso.
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El sacerdote Gabriel del Valle deseó a la niña que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios, a su familia y a su prójimo.
En la Eucaristía le impartió el sacramento, ante la emoción palpable en su rostro.
Al concluir la celebración, la familia y amigos la ovacionaron y desearon bienestar en su vida.