ELENA RECIBE LA COMUNIÓN

Elena Reverte Paz efectuó su primera comunión.

Acompañada de sus papás Juan Antonio Reverte y Elsa Paz, llegaron a la celebración.

Estuvieron su hermano Julián Reverte Paz, sus abuelitos, seres queridos, amistades y compañeras del colegio.

La niña invitó de padrinos a: Demetrio Hervert y Daniela Paz, Joel Paz y Alejandra Alonso.

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El sacerdote Gabriel del Valle deseó a la niña que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios, a su familia y a su prójimo.

En la Eucaristía le impartió el sacramento, ante la emoción palpable en su rostro.

Al concluir la celebración, la familia y amigos la ovacionaron y desearon bienestar en su vida.