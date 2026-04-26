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TALLER ÚLCERAS EN MIEMBROS INFERIORES

CENTRO DE DIABETES Y CENTRO VASCULAR, MERZ Y COLEGIO POTOSINO DE MEDICINA FAMILIAR

Por Redacción PULSO

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
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El Centro de Diabetes y Centro vascular, MERZ, en colaboración con el Colegio Potosino de Medicina Familiar llevaron a cabo el Curso taller úlceras en miembros inferiores.

El mismo estuvo dirigido al personal del primer nivel de atención, enfocado en la identificación, prevención y manejo integral de las úlceras en miembros inferiores.

El evento se realizó en el salón principal de la Beneficencia Española y participaron personal de salud, médicos especialistas, principalmente médicos familiares, y personal de enfermería.

De esta manera, a través de contenidos teórico–prácticos, se fortalecen habilidades clínicas para mejorar el diagnostico oportuno, la toma de decisiones y la calidad de la atención brindada a la población.

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El objetivo del taller fue fortalecer las competencias del personal de primer nivel de atención en la prevención, valoración y manejo integral de las úlceras en miembros inferiores, a fin de mejorar la calidad de la atención y reducir complicaciones en la población usuaria.

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