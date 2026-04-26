¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE EL CORAZÓN?

Pbro. Lic. Salvador Glez. Vásquez.

Todos necesitamos tener dirección. Porque, hay instantes, en qué nos sentimos perdidos

Sin embargo, es bueno saber: cuál es la puerta que hay que tocar, para encontrar la salida.

En esta vida, hay muchos caminos, pero, no todos son acertados.

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Por tanto, es necesario contar con alguien, que nos indique: cuál es la puerta que se debe tocar, y que de paso a la libertad.

Hoy, abundan las propuestas, los consejos y los guías; pero, no todos buscan

nuestro bien.

No cualquier guía, va a llevarnos, a donde lo necesitemos; tal vez nos lleve, a donde él, pretende que lleguemos.

Por eso, hay que tocar la puerta, que abre hacia la libertad; siendo conscientes, de que no todas las puertas tienen salida.

Hoy dice el Señor: "Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir encontrará pastos" (Jn.10).

Solo en el Señor, podremos encontrar el pasto, que alimenta, que nutre, y da sentido a la existencia.

Aunque, para eso, hay que dejarse llevar por lo que dicta el corazón. Ya que, este, sabe detectar, en dónde está la salvación.

Dice el salmo 26: "El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy".

Si tenemos la certeza, de saber dónde está el bien, entonces, hay que seguir lo que dicta el corazón.

Dice el Evangelio: "Y cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz". ( Jn 10).

Sigamos la voz del que nos ama, y está dispuesto a morir por nosotros; nunca dejemos de seguir, y confiar en Dios.