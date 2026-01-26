Año Nuevo Chino 2026: El Caballo de Fuego y su significado en el zodiaco

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, representa un cambio de ciclo profundamente distinto al calendario occidental.

A diferencia del festejo del 31 de diciembre, esta celebración se rige por las fases de la Luna y por un sistema simbólico que combina animales y elementos. Tras el Año del Dragón en 2024 y el de la Serpiente en 2025, el 2026 corresponde al Caballo de Fuego, una figura central dentro del zodiaco chino.

De acuerdo con el calendario lunar tradicional, el inicio del Año Nuevo Chino se fija en la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, lo que explica la variación anual de fechas.

En 2026, el ciclo comienza el martes 17 de febrero y se extiende aproximadamente 354 días, hasta el 5 de febrero de 2027.

En el zodiaco chino, el caballo ocupa el séptimo lugar y se asocia con valores como la independencia, la vitalidad y el movimiento constante. Al combinarse con el elemento fuego, el significado se intensifica. Según el China Highlights Cultural Center, el Caballo de Fuego se relaciona con una personalidad enérgica, decidida y orientada al cambio, que prioriza la acción y la exploración de nuevos caminos.

La astrología china contempla cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua), los cuales se alternan con los doce animales del zodiaco. Esta interacción define el carácter simbólico de cada año. En el caso de 2026, el fuego refuerza conceptos como la pasión, la transformación y la creatividad, elementos que, de acuerdo con el Chinese Zodiac Institute, se reflejan tanto en el ámbito personal como en el colectivo.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino incluyen una serie de rituales tradicionales que buscan atraer prosperidad y equilibrio. Entre los más extendidos se encuentra el ritual de la limpieza del hogar, que consiste en una limpieza profunda para liberar las energías acumuladas del ciclo anterior. También destacan prácticas simbólicas como el uso de monedas en bolsas rojas o el arroz como emblema de abundancia, costumbres documentadas por el Asia Society.

Los colores predominantes en 2026 son el rojo, el dorado y el verde. De acuerdo con el British Museum, el rojo simboliza buena fortuna y protección, el dorado se asocia con riqueza y prosperidad, mientras que el verde representa renovación y armonía.

Las festividades se desarrollan durante aproximadamente dos semanas e incluyen reuniones familiares, banquetes, danzas del dragón, desfiles y el Festival de los Faroles, que marca el cierre del ciclo festivo con la llegada de la luna llena. Estas prácticas mantienen viva una tradición que, según registros históricos, se remonta al siglo XIV antes de nuestra era.