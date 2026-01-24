logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Aromaterapia con romero: el secreto para un baño relajante

El romero en el baño: una forma natural de neutralizar olores y disfrutar de un ambiente fresco

Por El Universal

Enero 24, 2026 09:02 p.m.
A
Aromaterapia con romero: el secreto para un baño relajante

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Un truco natural ha ganado popularidad en redes sociales: se trata de colocar una ramita de romero en el baño y aunque para muchos este remedio puede parecer solo una creencia popular, lo cierto es que esta práctica tiene fundamentos relacionados con la aromaterapia y el bienestar.

El romero es una planta aromática ampliamente utilizada en la cocina y la medicina tradicional, pero sus propiedades van mucho más allá al colocarlo en espacios cerrados como el baño, liberando aceites esenciales que pueden generar múltiples beneficios tanto físicos como emocionales.

Esta poderosa planta también es conocida por su capacidad para combatir el estrés, pues de acuerdo con el sitio "Tua Saúde", sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden ayudar a reducir síntomas relacionados con la ansiedad a través de la inhalación de su aroma fresco.

Uno de los principales beneficios del romero en el baño es su capacidad para neutralizar malos olores de forma natural, ya que gracias a su aroma intenso y fresco, esta planta ayuda a mantener un ambiente limpio sin necesidad de usar aromatizantes artificiales que contienen químicos. Además, el vapor del agua caliente potencia su fragancia, lo que convierte la ducha en una experiencia relajante.

Desde el punto de vista emocional, la aromaterapia con romero está asociada con la reducción del estrés y la mejora de la concentración. Por ello, colocar una ramita de romero en el baño puede ayudarte a comenzar el día con mayor energía o a relajarte después de una jornada pesada.

Para aprovechar al máximo sus efectos, se recomienda colgar una ramita fresca cerca de la regadera o colocarla en un recipiente seco. Es importante cambiarla cada una o dos semanas, cuando el aroma comience a perder intensidad.

Aromaterapia con romero: el secreto para un baño relajante
Aromaterapia con romero: el secreto para un baño relajante

Aromaterapia con romero: el secreto para un baño relajante

El romero en el baño: una forma natural de neutralizar olores y disfrutar de un ambiente fresco

