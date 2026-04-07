RECONOCEN SU TALENTO

Entre los más expertos jugadores de golf, reflejaban alegría, por sus triunfos en el Torneo "Los Quedados" del Club Campestre de San Luis.

La celebración de premiación, resultó atractiva para los apasionados al deporte escocés, quienes avanzaron en sus logros.

De esta forma, compartieron un encuentro agradable, donde lo esencial fue reconocer su entrega y precisión en el campo.

¡Hasta el próximo año!

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