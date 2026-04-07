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Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

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Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

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RECONOCEN SU TALENTO

CALIDAD Y ESFUERZO EN EL GREEN

Por Maru Bustos PULSO

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
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Entre los más expertos jugadores de golf, reflejaban alegría, por sus triunfos en el Torneo "Los Quedados" del Club Campestre de San Luis.

La celebración de premiación, resultó atractiva para los apasionados al deporte escocés, quienes avanzaron en sus logros.

De esta forma, compartieron un encuentro agradable, donde lo esencial fue reconocer su entrega y precisión en el campo.

¡Hasta el próximo año!

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