PRIMAVERA LLENA DE ALEGRÍA
LA ESTANCIA "MAMÁ LALA" LLEVÓ A CABO SU TRADICIONAL FESTEJO
Galeria
Un un ambiente lleno de color, sonrisas y entusiasmo, la estancia de Desarrollo Infantil "Mamá Lala" celebró su tradicional festejo de primavera, reuniendo a niñas, niños y familias en una jornada especial.
Durante el evento, los pequeños participaron en desfiles con disfraces alusivos a la temporada, además de presentaciones llenas de música y alegría que encantaron a los asistentes.
Padres de familia disfrutaron cada momento, destacando el esfuerzo y dedicación del personal. La estancia, dirigida por María Alejandra Cerda y con el apoyo del personal docente Karen Guadalupe Torres y Olga Lorena Gutiérrez, es reconocida por brindar un entorno seguro, afectivo y de calidad, donde se promueve el desarrollo integral de los niños.
Sin duda, "Mamá Lala" continúa siendo una excelente opción para las familias, gracias a su atención, compromiso y el cariño con el que cuidan a cada pequeño.
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