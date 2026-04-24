¡BIENVENIDA A CASA!

Margaret González Lozano y Fuji Espinosa Sánchez preparan emocionados su boda religiosa.

Con este motivo, Elvira Sánchez ofreció a la prometida de su hijo una estupenda celebración, a fin de darle una cálida bienvenida a su familia y a su hogar.

Para esta ocasión especial, la anfitriona reunió detalles de buen gusto, que cautivaron a las invitadas.

Ahí, compartió la felicidad de su hija: Margaret Lozano.

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Al igual, Cinthia González, hermana de la novia, tías, primas y amistades cercanas.