AYER HOY MAÑANA

"Pablo Neruda: Los años que me faltan". Nunca lo había pensado, así hasta que una mañana, con el café humeando, entendí que los años que tengo... ya no los tengo. Si, suena raro, pero es la verdad. Esos años que digo tener ya se fueron, se quedaron en fotografías, en carcajadas viejas, en amores que ya no duelen, en ropa que ya no me queda y en sueños que mudaron de forma. Los verdaderos años que tengo son los que me faltan por vivir, los que aún no me han visto reír a carcajadas, los que todavía me guardan un abrazo, una charla bajo la luna o un brindis inesperado. A esta edad, uno entiendo que el tiempo ya no se mide en velitas, ni en arrugas nuevas, sino en momentos que valen la pena, en risas que se quedan y silencios que no pesan. Los años que me faltan quiero gastarlos lento, sin prisas, con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. Ya no me preocupa si el reloj corre o si la vida cambia de planes. Que corra, que cambie, que me sorprenda. Los único que quiero es que los años que me quedan sean míos, realmente míos... vividos con el alma abierta, el corazón en paz y la certeza de que todo lo que fui, con errores y aciertos, me trajo hasta aquí. Y aquí estoy tomando café, viendo pasar la vida por la ventana, agradeciendo los años que ya no tengo... y abrazando con amor los que me faltan por vivir..." Santoral para hoy: La primera aparición de la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita Soubirous en 1858... Felicitaciones para quienes cumplen años como Anita Palacios que celebrará su día al lado de sus hijos, nietos, mamá, hermanos y amigos... Nuestras condolencias a la familia Nieto Ávila por el deceso de José Antonio Nieto González que partió a gozar de la Casa del Señor... Para su esposa Rocío Ávila, sus hijos, nietos, seres queridos que el Todopoderoso los llene de paz en sus corazones... Entre las cumpleañeras de la semana saludamos desde estas líneas a Pilar Valladares Meade que estuvo acompañada de su esposo Guille Guerra Martínez, sus tres herederos; recibió parabienes de parte de sus papás, suegros, hermanas, cuñados, familiares y amigos... Asimismo, a Contadora Elma Torres Méndez fue objeto de felicitaciones de parte de sus hermanos, sobrinos, compañeros de este Diario, amigos que le desearon lo mejor para muchas más vueltas al Sol... Luly Aguilar también celebró un nuevo año de vida junto a Álvaro Verástegui, sus hijos: Luli; Ale y Alejo de Ávila; Arturo, nietos y familiares... Enhorabuena a Pilar, Elma y Luly desde aquí... La pareja que forman María José Macías y Jerónimo Labastida se comprometieron en matrimonio... Jerónimo obsequió a María José el anillo de compromiso y este fue motivo de celebración de ambas familias... La novia estuvo acompañada de sus papás Mario Marías y Consuelo Fernández, sus hermanos Inés y Mario; Jerónimo también de sus hermanos Alejandro y Patricio que desearon lo mejor a los futuros esposos que empezarán a preparar todo para su boda... Felicidades a María José y Jerónimo desde esta columna... Rocío Ortuño y Betilú Sánchez ofrecieron una despedida y bienvenida a Rocío de la Vega Ortuño a la familia de su novio Johan Werge Sánchez... La despedida fue organizada por su mamá y sus hermanas Valeria y Loreta y la bienvenida por su futura suegra Betilú, quienes recibieron a las invitadas que disfrutaron una agradable reunión donde la festejada convivió con todas ellas... Los esponsales de Rocío y Johan tendrán lugar el próximo mes de marzo... El sábado Día del Amor y la Amistad... Hasta la próxima...