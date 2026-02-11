ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!
FESTEJA CON LA FAMILIA Y AMIGOS
Galeria
Alfredo Hernández unirá su vida en matrimonio a la de Renata Castillo.
Con éste motivo, su familia y amigos lo despidieron de la soltería que en unos días dejará, con una agradable celebración.
Ahí, con él, su papá Alfredo Hernández, quien organizó y ofreció el cálido festejo.
Llegaron a celebrar con el futuro novio, tíos, primos y grupos de amigos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ellos, lo felicitaron y expresaron sus mejores deseos de prosperidad en su matrimonio.
El encuentro, con atractivos que les permitió disfrutar de una estupenda tarde.
Eso sí, ¡qué bien la pasaron!
no te pierdas estas noticias
DOLCE & GABBANA LOS SECRETOS DE LA ‘ALTA MODA’
EFE
COLECCIONES EXTRAVAGANTES QUE TRASLADAN AL BARROCO Y A LA ÓPERA DE MILÁN