ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

Alfredo Hernández unirá su vida en matrimonio a la de Renata Castillo.

Con éste motivo, su familia y amigos lo despidieron de la soltería que en unos días dejará, con una agradable celebración.

Ahí, con él, su papá Alfredo Hernández, quien organizó y ofreció el cálido festejo.

Llegaron a celebrar con el futuro novio, tíos, primos y grupos de amigos.

Ellos, lo felicitaron y expresaron sus mejores deseos de prosperidad en su matrimonio.

El encuentro, con atractivos que les permitió disfrutar de una estupenda tarde.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!