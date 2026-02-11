logo pulso
ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

FESTEJA CON LA FAMILIA Y AMIGOS

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
Alfredo Hernández unirá su vida en matrimonio a la de Renata Castillo.

Con éste motivo, su familia y amigos lo despidieron de la soltería que en unos días dejará, con una agradable celebración.

Ahí, con él, su papá Alfredo Hernández, quien organizó y ofreció el cálido festejo.

Llegaron a celebrar con el futuro novio, tíos, primos y grupos de amigos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ellos, lo felicitaron y expresaron sus mejores deseos de prosperidad en su matrimonio.

El encuentro, con atractivos que les permitió disfrutar de una estupenda tarde.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!

