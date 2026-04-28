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CATALINA ACTO DE FE

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Por Maru Bustos PULSO

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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Catalina de Alba Enríquez recibió el sacramento de la comunión.

Con sus papás: Max de Alba y Danae Enríquez participaron en la emotiva ceremonia que se efectuó en la parroquia de San Agustín del Pedregal por la tarde.

Compartió la alegría de recibir en su corazón al Niño Jesús con su hermana Máxima de Alba Enríquez, seres queridos, amigas y compañeras de colegio.

Al igual con sus padrinos: Jaime Olvera y Marycarmen Diep, José Luis Cerecedo y Gloria Enríquez.

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El presbítero le dirigió un mensaje en la ceremonia.

La invitó a portarse bien y a tener siempre presente en su vida a Cristo Jesús.

Enseguida, en la Eucaristía, el sacerdote consagró el vino y la hostia, para convertirlos en el cuerpo y la sangre de Cristo y darlos en comunión a Catalina.

Al finalizar la celebración, la pequeña recibió una prolongada ovación.

 Más tarde, en una recepción le felicitaron y compartieron su felicidad.

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