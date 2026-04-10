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CÉSAR "PARTY POOL" EN SU CUMPLE

Por Maru Bustos PULSO

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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César Manzanilla Martínez festejó su cumpleaños número siete con una divertida albercada.

Sus papás: César Manzanilla y Mayrena Martínez lo apoyaron con la serie de detalles que eligió para la fiesta.

Entre ellos, como temática a "Lilo y Stitch".

Seres queridos y amigos llegaron al festejo, por lo que a través de muestras de afecto le desearon lo mejor.

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En una atmósfera multicolor disfrutaron de una tarde de intensa diversión.

Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.

Así, el convivio se prolongó con gran alegría.

Eso sí, ¡qué energía!

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