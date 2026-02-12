expertas EN LA GIMNASIA ARTÍSTICA
ADQUIEREN TÉCNICA Y HABILIDAD
Galeria
Las deportistas más perseverantes en la gimnasia artística, entrenan con pasión y disciplina.
Ellas, desean convertirse en estrellas de este deporte que tanto les ayuda en su desarrollo físico y, así como a mantener sano el organismo.
En el transcurso de la semana, por las tardes, las hijas de socios del Club Deportivo Potosino llegan a sus clases, donde aprenden técnica, estrategias y habilidades.
Asesoradas por sus instructoras, las niñas y adolescentes incrementan su experiencia y perfeccionan sus rutinas de entrenamiento. Son las futuras campeonas en este deporte.
