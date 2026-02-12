logo pulso
Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

expertas EN LA GIMNASIA ARTÍSTICA

ADQUIEREN TÉCNICA Y HABILIDAD

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
Las deportistas más perseverantes en la gimnasia artística, entrenan con pasión y disciplina.

Ellas, desean convertirse en estrellas de este deporte que tanto les ayuda en su desarrollo físico y, así como a mantener sano el organismo.

En el transcurso de la semana, por las tardes, las hijas de socios del Club Deportivo Potosino llegan a sus clases, donde aprenden técnica, estrategias y habilidades.

Asesoradas por sus instructoras, las niñas y adolescentes incrementan su experiencia y perfeccionan sus rutinas de entrenamiento. Son las futuras campeonas en este deporte.

