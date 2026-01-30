DESTREZA Y ENTREGA EN LA CANCHA
PERFECCIONAN SU ESTILO EN EL TENIS
Los niños y adolescentes apasionados al deporte blanco perfeccionan su técnica y estilo.
Participan en las clases que expertos instructores imparten en el Club Deportivo Potosino.
Las misma son para raquetistas en iniciación, intermedios y avanzados.
Con la orientación adecuada, los jugadores adquieren mayor preparación y experiencia.
Así, por las tardes, derrochan habilidad y destreza en las canchas de este Club.
Demuestran sus aptitudes para la práctica de esta disciplina que tanto les atrae, como lo es su fuerza, resistencia, velocidad, cualidades coordinativas y movilidad.
Eso sí, ¡gran energía!
