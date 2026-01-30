logo pulso
DESTREZA Y ENTREGA EN LA CANCHA

PERFECCIONAN SU ESTILO EN EL TENIS

Por Maru Bustos PULSO

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A

Los niños y adolescentes apasionados al deporte blanco perfeccionan su técnica y estilo.

Participan en las clases que expertos instructores imparten en el Club Deportivo Potosino.

Las misma son para raquetistas en iniciación, intermedios y avanzados.

Con la orientación adecuada, los jugadores adquieren mayor preparación y experiencia.

Así, por las tardes, derrochan habilidad y destreza en las canchas de este Club.

Demuestran sus aptitudes para la práctica de esta disciplina que tanto les atrae,  como lo es su fuerza, resistencia, velocidad, cualidades coordinativas y movilidad.

Eso sí, ¡gran energía!

