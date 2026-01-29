ESFUERZO Y DISCIPLINA

Un grupo de niñas que forman parte de la Academia de Gimnasia Rítmica del Club Campestre de San Luis, ofrecieron una demostración de esta disciplina deportiva que practican con constancia.

Con la coordinación de sus instructoras las expertas Natasha Tsarcova y Nastia Arias, las pequeñas presentaron un festival en el que ejecutaron una serie de rutinas y ejercicios.

Así, sus papás y familias admiraron su desarrollo en la gimnasia rítmica, como la experiencia, técnica, estilo y mayor habilidad que han adquirido a través del tiempo y de sus entrenamientos.

Desde luego que su presentación fue ovacionada por los asistentes, quienes al finalizar el evento las felicitaron por su esfuerzo y entrega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, ¡qué energía!