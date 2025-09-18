El Papa León XIV brinda aliento y esperanza al pueblo mexicano

Ciudad de México, 18 sep (EFE).- El Papa León XIV envió "aliento, solidaridad y esperanza" al pueblo de México, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en el marco de la primera visita de los miembros de la Iglesia mexicana a Roma, Italia.

En redes sociales, la CEM destacó que durante la reunión, el Papa "nos compartió una palabra de aliento, solidaridad y esperanza, y nos animó a caminar en comunión, como una sola Iglesia llamada por Cristo a construir la paz y a testificar la esperanza que Dios regala especialmente a través de los jóvenes y las familias".

El texto, fue acompañado de unas imágenes en la comitiva encabezada por Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca y presidente de la CEM; Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México; y Jorge Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí.

La CEM aseguró que León XIV ofreció también "su bendición apostólica para todos los mexicanos".

El viaje del Consejo de Presidencia de la CEM a Roma, que inició el pasado 15 de septiembre, incluye también una serie de encuentros con dicasterios vaticanos.

El martes 16 de septiembre, los obispos mexicanos visitaron la Secretaría de Estado de la Santa Sede y los dicasterios para los Obispos y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

"Estos encuentros tuvieron como propósito fortalecer los lazos de comunión con la Iglesia universal y renovar el compromiso de trabajar en unidad pastoral", señaló la CEM en redes sociales.

Los obispos también han visitado el Pontificio Colegio Mexicano, residencia y comunidad sacerdotal para los presbíteros de México que realizan estudios en la capital italiana, y han celebrado la Misa en la tumba del apóstol Pedro en la Basílica de San Pedro.