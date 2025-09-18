logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Medidas de maletas para viajar en avión

Conoce las normas y estándares comunes de equipaje para vuelos

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 04:20 p.m.
A
Medidas de maletas para viajar en avión

 Al planear un viaje en avión, uno de los aspectos clave que debes considerar es el tamaño y peso del equipaje. Las aerolíneas tienen normas específicas, y aunque varían ligeramente entre compañías, existen estándares comunes que pueden ayudarte a preparar tu maleta correctamente. Conocer con anticipación las medidas de maletas para viajar en avión te permitirá evitar contratiempos y asegurarte de cumplir con las reglas desde el inicio del viaje.

Si buscas opciones de vuelos baratos, es importante considerar también si la tarifa incluye equipaje de mano o documentado, y si tus maletas se ajustan a las dimensiones permitidas. Esto te ayudará a tomar una mejor decisión al reservar y evitar cargos inesperados por exceso de equipaje.

 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 

Preparar tu equipaje con anticipación y conocer las dimensiones permitidas puede hacer la diferencia entre un inicio de viaje tranquilo o un momento estresante en el aeropuerto. Al tener claro cuáles son los tamaños y pesos permitidos, podrás elegir la maleta adecuada para cada ocasión.

Saber las medidas de maletas para viajar en avión no solo te evita cargos adicionales, también te ayuda a optimizar tu experiencia de viaje desde el primer momento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Medidas de maletas para viajar en avión
Medidas de maletas para viajar en avión

Medidas de maletas para viajar en avión

SLP

Redacción

Conoce las normas y estándares comunes de equipaje para vuelos

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS
ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

SLP

Maru Bustos

TRADICIONES Y JÚBILO EN EL FESTEJO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

FERVOR PATRIO
FERVOR PATRIO

FERVOR PATRIO

SLP

Maru Bustos

EXPRESAN SU AMOR Y LEALTAD A MÉXICO

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE
ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

SLP

Maru Bustos

AGRADABLE BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO