FERVOR PATRIO
EXPRESAN SU AMOR Y LEALTAD A MÉXICO
La alegría de ser mexicanos y de vivir en un país libre y soberano, prevaleció entre los alumnos del Tec de Monterrey que recordaron el inicio de nuestra Independencia en una estupenda celebración.
Para la ocasión, los jóvenes estudiantes de preparatoria y carreras profesionales reunieron elementos muy acordes a esta fecha histórica en nuestro país.
De esta manera, disfrutaron en un ambiente muy mexicano, de júbilo, de nuestras tradiciones, costumbres, gastronomía y folklore.
Demostraron la calidez, solidaridad, unión y hermandad que caracteriza e identifica a los mexicanos.
En sus rostros, ¡grandes sonrisas!
