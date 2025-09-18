logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

FERVOR PATRIO

EXPRESAN SU AMOR Y LEALTAD A MÉXICO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La alegría de ser mexicanos y de vivir en un país libre y soberano, prevaleció entre los alumnos del Tec de Monterrey que recordaron el inicio de nuestra Independencia en una estupenda celebración.

Para la ocasión, los jóvenes estudiantes de preparatoria y carreras profesionales reunieron elementos muy acordes a esta fecha histórica en nuestro país.

De esta manera, disfrutaron en un ambiente muy mexicano, de júbilo, de nuestras tradiciones, costumbres, gastronomía y folklore.

Demostraron la calidez, solidaridad, unión y hermandad que caracteriza e identifica a los mexicanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En sus rostros, ¡grandes sonrisas!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS
ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

SLP

Maru Bustos

TRADICIONES Y JÚBILO EN EL FESTEJO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

FERVOR PATRIO
FERVOR PATRIO

FERVOR PATRIO

SLP

Maru Bustos

EXPRESAN SU AMOR Y LEALTAD A MÉXICO

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE
ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

SLP

Maru Bustos

AGRADABLE BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

IRMA ¡OTRO AÑO FELIZ!
IRMA ¡OTRO AÑO FELIZ!

IRMA ¡OTRO AÑO FELIZ!

SLP

Maru Bustos

RECIBE AFECTO DE LA FAMILIA Y AMIGAS