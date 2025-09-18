FERVOR PATRIO

La alegría de ser mexicanos y de vivir en un país libre y soberano, prevaleció entre los alumnos del Tec de Monterrey que recordaron el inicio de nuestra Independencia en una estupenda celebración.

Para la ocasión, los jóvenes estudiantes de preparatoria y carreras profesionales reunieron elementos muy acordes a esta fecha histórica en nuestro país.

De esta manera, disfrutaron en un ambiente muy mexicano, de júbilo, de nuestras tradiciones, costumbres, gastronomía y folklore.

Demostraron la calidez, solidaridad, unión y hermandad que caracteriza e identifica a los mexicanos.

En sus rostros, ¡grandes sonrisas!