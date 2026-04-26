COLECCIÓN ´SOFT ARMOR´ DE DOMINNICO

BARCELONA.- Dominnico, la firma de moda tras la que se esconde Domingo Rodríguez Lázaro (Alicante, 1994), celebró sus diez años de trayectoria con un desfile que ha repasado una década de la marca que saltó a la fama por sus tempranas colaboraciones con Rosalía, Beyoncé y Lady Gaga.

En la colección ´Soft Armor´, Dominnico ha vuelto a la carga -aunque con nueva vuelta de tuerca- con sus icónicos bolsos ´baguette´, chaquetas bomber, minifaldas, cinturones maxi y corpiños.

El consagrado diseñador, que lleva años levantando expectación con sus desfiles en la pasarela catalana, concibe la moda "como armadura emocional" y a lo largo de los años ha querido mostrar sobre la pasarela sus propias batallas en torno a la "identidad" y la "vulnerabilidad".

Para esta colección otoño 2027, Dominnico ha seguido apostando fuerte a su icónico cuero y al pelo reciclado, aunque también se ha atrevido con tejidos "más de calle", como el denim o el lino.

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Su paleta de colores pasa esta vez por tonos "más aguados", combinados con contrastes de blanco, negro y fucsia.