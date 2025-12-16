ÉPOCA DE CELEBRAR

Las amigas se encontraron en una estupenda celebración por la Navidad.

A ellas, les une una sólida amistad de varios años; comparten algunas actividades y aficiones que les atraen, como lo es su amor y respeto por la naturaleza, así como su gusto por la jardinería, la horticultura y el diseño floral.

La reunión, que ofreció la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería, encabezada por Adriana Dibildox Torres, en el Salón Rojo de La Loma & Club de Golf, resultó plena de alegría y agradables sorpresas.

Así, socias de los siete clubes que integran la Asociación intercambiaron los mejores deseos de bienestar.

En una agradable atmósfera, acorde la temporada, plena de colorido y alegría, charlaron sobre los preparativos que efectúan para la celebración de Noche Buena y de fin de año.

En sus rostros, ¡gran felicidad!