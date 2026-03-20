ES BAUTIZADA

Paula Barba Álvarez recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Con sus papás: Juan Alberto Barba e Isabel Álvarez participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

En la ceremonia con la niña sus padrinos:Roberto Barba y Begoña Puga .

Estuvieron sus abuelitos: Juan Alberto Barba y Lorena de Barba, Manuel Álvarez y Lourdes Velázquez, así como tíos, primos y amigos de la familia.

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El presbítero Salvador González Vásquez y los invitó a motivarla a que su vida sea de amor y respeto a Dios.

Enseguida, el sacerdote bautizó a Paula, para así liberarla de todo pecado e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la celebración, Paula recibió una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Enseguida, los Barba Álvarez atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, felices, compartieron este especial acontecimiento en sus vidas.