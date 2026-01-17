logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡ESFUERZO EN EL GREEN!

DESTACADOS JUGADORES EN EL TORNEO "MISTERS SAN LUIS"

Por Maru Bustos PULSO

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los bastoneros más audaces de La Loma Residencial & Club de Golf participaron en el Torneo Misters San Luis Potosí.

Los ganadores de los primeros cinco lugares fueron, respectivamente: Guillermo Limón, Francisco Corpi, Jesús Martín del Campo, Luis Pacheco y Pablo Martín del Campo, quienes sumaron un logro más a su destacada trayectoria en el deporte escocés y fueron premiados en una estupenda celebración.

La acción en el green inició por la mañana, con la salida al campo por escopetazo.

Con la experiencia y preparación que poseen, los bastoneros realizaron sus mejores golpes y estrategias de juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ellos, anhelaban convertirse en campeones.

Eso sí, ¡gran energía!.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS
ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

SLP

Maru Bustos

ESTUPENDO AMBIENTE

¡EMPRENDEDORES!
¡EMPRENDEDORES!

¡EMPRENDEDORES!

SLP

Maru Bustos

SE ENFRENTAN A INTERESANTES RETOS

¡OPTIMISTAS!
¡OPTIMISTAS!

¡OPTIMISTAS!

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN UN AÑO DE ÉXITOS

¡QUÉ BIEN JUEGAN!
¡QUÉ BIEN JUEGAN!

¡QUÉ BIEN JUEGAN!

SLP

Maru Bustos

TORNEO DE GOLF "REYES MAGOS"