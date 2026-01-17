¡ESFUERZO EN EL GREEN!

Los bastoneros más audaces de La Loma Residencial & Club de Golf participaron en el Torneo Misters San Luis Potosí.

Los ganadores de los primeros cinco lugares fueron, respectivamente: Guillermo Limón, Francisco Corpi, Jesús Martín del Campo, Luis Pacheco y Pablo Martín del Campo, quienes sumaron un logro más a su destacada trayectoria en el deporte escocés y fueron premiados en una estupenda celebración.

La acción en el green inició por la mañana, con la salida al campo por escopetazo.

Con la experiencia y preparación que poseen, los bastoneros realizaron sus mejores golpes y estrategias de juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ellos, anhelaban convertirse en campeones.

Eso sí, ¡gran energía!.