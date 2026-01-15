logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡QUÉ BIEN JUEGAN!

TORNEO DE GOLF "REYES MAGOS"

Por Maru Bustos PULSO

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de jugadoras compartieron su pasión por el deporte escocés en el Torneo "Reyes Magos" , que se realizó en el Club Campestre de San Luis.

De esta manera, que resultó toda una agradable experiencia, conmemoran esta fecha especial y tradicional en las celebraciones de nuestro país, con motivo del nacimiento del Niño Dios.

Así,con gran entusiasmo y optimismo, las jugadoras retomaron sus torneos y actividades de esta disciplina deportiva, de este nuevo año que inician con energía renovada.

Ahí, felices llegaron las jugadoras para compartir su experiencia, habilidad y destreza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La mañana resultó con agradables experiencias y anécdotas.

Sin duda, esta es una de las mejores maneras de fortalecer el afecto, la unión y armonía que les une.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano
Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

SLP

El Universal

El arzobispo de México se reúne con el Papa para informar sobre avances sinodales

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL
CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

SLP

Maru Bustos

COMPROMETIDO CON PERSONAS VULNERABLES

HABILIDAD Y RITMO
HABILIDAD Y RITMO

HABILIDAD Y RITMO

SLP

Maru Bustos

PARTICIPAN EN UNA SÚPER CLASE DE BAILE