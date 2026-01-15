¡QUÉ BIEN JUEGAN!
TORNEO DE GOLF "REYES MAGOS"
Galeria
Un grupo de jugadoras compartieron su pasión por el deporte escocés en el Torneo "Reyes Magos" , que se realizó en el Club Campestre de San Luis.
De esta manera, que resultó toda una agradable experiencia, conmemoran esta fecha especial y tradicional en las celebraciones de nuestro país, con motivo del nacimiento del Niño Dios.
Así,con gran entusiasmo y optimismo, las jugadoras retomaron sus torneos y actividades de esta disciplina deportiva, de este nuevo año que inician con energía renovada.
Ahí, felices llegaron las jugadoras para compartir su experiencia, habilidad y destreza.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La mañana resultó con agradables experiencias y anécdotas.
Sin duda, esta es una de las mejores maneras de fortalecer el afecto, la unión y armonía que les une.
no te pierdas estas noticias
Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano
El Universal
El arzobispo de México se reúne con el Papa para informar sobre avances sinodales