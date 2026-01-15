¡QUÉ BIEN JUEGAN!

Un grupo de jugadoras compartieron su pasión por el deporte escocés en el Torneo "Reyes Magos" , que se realizó en el Club Campestre de San Luis.

De esta manera, que resultó toda una agradable experiencia, conmemoran esta fecha especial y tradicional en las celebraciones de nuestro país, con motivo del nacimiento del Niño Dios.

Así,con gran entusiasmo y optimismo, las jugadoras retomaron sus torneos y actividades de esta disciplina deportiva, de este nuevo año que inician con energía renovada.

Ahí, felices llegaron las jugadoras para compartir su experiencia, habilidad y destreza.

La mañana resultó con agradables experiencias y anécdotas.

Sin duda, esta es una de las mejores maneras de fortalecer el afecto, la unión y armonía que les une.