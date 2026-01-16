logo pulso
¡EMPRENDEDORES!

SE ENFRENTAN A INTERESANTES RETOS

Por Maru Bustos PULSO

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A

Los jóvenes enfrentan en su vida nuevos e interesantes retos.

Realizar una formación académica equilibrada y de calidad, es lo que más les apasiona.

Lograrlo, requiere de entrega, pasión y esfuerzo constante.

Llevan un desarrollo estable, con objetivos a emprender, basados en su experiencia y formación de calidad.

Al igual, cuidan el organismo, con la práctica de alguna disciplina deportiva, que les fortalece y ayuda a crecer sus habilidades.

También participan en actividades culturales y artísticas que contribuyen a su desarrollo personal y a su formación a académica.

De esta forma, se preparan a ser mejores en las acciones que emprenden.

