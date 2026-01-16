¡EMPRENDEDORES!
SE ENFRENTAN A INTERESANTES RETOS
Galeria
Los jóvenes enfrentan en su vida nuevos e interesantes retos.
Realizar una formación académica equilibrada y de calidad, es lo que más les apasiona.
Lograrlo, requiere de entrega, pasión y esfuerzo constante.
Llevan un desarrollo estable, con objetivos a emprender, basados en su experiencia y formación de calidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al igual, cuidan el organismo, con la práctica de alguna disciplina deportiva, que les fortalece y ayuda a crecer sus habilidades.
También participan en actividades culturales y artísticas que contribuyen a su desarrollo personal y a su formación a académica.
De esta forma, se preparan a ser mejores en las acciones que emprenden.
no te pierdas estas noticias
Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano
El Universal
El arzobispo de México se reúne con el Papa para informar sobre avances sinodales