FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

En una ceremonia especial, le fue otorgado a la Facultad de Odontología de la Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí, por segunda ocasión, el Reconocimiento de acreditación otorgada por el Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO).

Dicha distinción valida el cumplimiento de los criterios nacionales e internacionales en formación odontológica. Esta reacreditación, refrenda la calidad educativa y el cumplimiento de los más altos estándares nacionales e internacionales en la formación odontológica.

Des esta manera, dicha universidad confirma su compromiso con la mejora continua y con los más altos estándares de calidad académica,.

Este reconocimiento fue recibido por el Lic Francisco Martínez Becker, Rector de la Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí, Dr. Francisco Javier Tobías Azúa, Vicerrector de la misma, y el Dr. Andrés Mares Lobo, Director de la Facultad de Odontología de esta Universidad, de manos de la Dra. Laura Susana Acosta Torres, Presidenta de CONAEDO.

La reacreditación no solo reconoce los esfuerzos realizados, sino que también impulsa a la Facultad a seguir avanzando hacia la innovación, la responsabilidad social y el liderazgo académico en el campo de la odontología mexicana.