INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

En una cálida celebración fue inaugurada la Clínica Dental de Especialidades Diwell Odontología Especializada, un espacio integral dedicado al cuidado de la salud bucal, ubicada en Avenida Sierra Vista, 203, Lomas 4ta sección, San Luis Potosí, SLP.

La Dra. Andrea Marín, propietaria y administradora del lugar encabezó la ceremonia de apertura y con Nereida Anaya, Marel González y Daniel Herbert cortaron el listón inaugural.

El Presbítero Tomás Ramírez Álvarez bendijo las amplias, modernas y funcionales instalaciones de Diwell Odontología e invitó a la selecta concurrencia a orar por el éxito y la prosperidad de esta clínica.Estuvieron ahí a compartir esta ocasión especial con la Dra Andrea Marín, los doctores Néstor Lara Jara, Daniela Balboa, Valeria Aparicio, Jennifer Galván, Katia Hernández García, Arantxa Sierra Castillo, Sara Edith Medina Palacios e Imelda Ceballos Almazán.

La Clínica de Especialidades Diwell combina tecnología de vanguardia con atención personalizada para ofrecer desde limpiezas y tratamientos preventivos, hasta procedimientos avanzados como endodoncia, ortodoncia e implantes dentales.

Además, cuenta con un área de diagnóstico equipada con tomografía y radiografías orales de alta resolución, brindando un servicio completo tanto para adultos como para niños.