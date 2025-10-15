logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

UN ESPACIO INTEGRAL DEDICADO AL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL

Por Redacción PULSO

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

En una cálida celebración fue inaugurada la Clínica Dental de Especialidades Diwell Odontología Especializada, un espacio integral dedicado al cuidado de la salud bucal, ubicada en Avenida Sierra Vista, 203, Lomas 4ta sección, San Luis Potosí, SLP.

La Dra. Andrea Marín, propietaria y administradora del lugar encabezó la ceremonia de apertura y con Nereida Anaya, Marel González y Daniel Herbert cortaron el listón inaugural.

El Presbítero Tomás Ramírez Álvarez bendijo las amplias, modernas y funcionales instalaciones de Diwell Odontología e invitó a la selecta concurrencia a orar por el éxito y la prosperidad de esta clínica.Estuvieron ahí a compartir esta ocasión especial con la Dra Andrea Marín, los doctores Néstor Lara Jara, Daniela Balboa, Valeria Aparicio, Jennifer Galván, Katia Hernández García, Arantxa Sierra Castillo, Sara Edith Medina Palacios e Imelda Ceballos Almazán.

La Clínica de Especialidades Diwell combina tecnología de vanguardia con atención personalizada para ofrecer desde limpiezas y tratamientos preventivos, hasta procedimientos avanzados como endodoncia, ortodoncia e implantes dentales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, cuenta con un área de diagnóstico equipada con tomografía y radiografías orales de alta resolución, brindando un servicio completo tanto para adultos como para niños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

ELEMENTOS DE LA LUCHA LIBRE EN EL FESTEJO

INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA
INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

INAUGURAN DIWELL ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

SLP

Redacción

UN ESPACIO INTEGRAL DEDICADO AL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL

Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano
Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

Campamento de Ingenierías y TSU: una experiencia universitaria con espíritu salesiano

SLP

Redacción

Actividades pastorales universitarias marcaron la experiencia en Armadillo de los Infantes

¡ARTE CULINARIO!
¡ARTE CULINARIO!

¡ARTE CULINARIO!

SLP

Maru Bustos

FESTIVAL DE LA PAELLA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO