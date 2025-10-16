logo pulso
CENA DE GALA DE EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL 2025

CENA DE GALA DE EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL 2025

CENA DE GALA DE EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL 2025

NOCHE DE LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Por Redacción PULSO

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
En el marco de Expo Potosí Industrial 2025, se celebró la esperada Cena de Gala en el Salón Mandarina del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, donde se dieron cita líderes empresariales, representantes gubernamentales, académicos y diplomáticos en una velada que simbolizó el fortalecimiento de la industria potosina y del Bajío.

El evento, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, reunió a destacados representantes del sector industrial y empresarial, reafirmando la visión de un estado que impulsa la innovación, la proveeduría local y la competitividad regional.

En su mensaje, el titular de SEDECO, Jesús Salvador González Martínez, subrayó la importancia de fortalecer las cadenas de valor, impulsar la innovación tecnológica y consolidar a San Luis Potosí como epicentro industrial del Bajío. Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que el estado vive un momento histórico, con más de 8,500 millones de dólares en inversión extranjera y una posición destacada como tercer lugar nacional en exportación de autopartes.

La Cena de Gala, enmarcada por un ambiente de elegancia y camaradería, sirvió para estrechar lazos entre el sector público y privado, celebrando el éxito de una edición que impulsa la integración regional, la digitalización industrial y la apertura hacia nuevos mercados.

