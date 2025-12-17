FÁTIMA ILUSIÓN MATERNAL

Fátima Castro de Zapata espera con ilusión el nacimiento de su bebé.

Con este motivo, su suegra Marcela Suárez del Real de Zapata con su hija Marcela Zapata de Ávila le ofrecieron una atractiva celebración, a fin de compartir su felicidad.

Los detalles de buen gusto que integraron, agradaron a las invitadas.

Ahí, compartieron este trascendental evento, su mamá Miriam Menchaca, así como sus tías y grupos de amigas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una agradable atmósfera, la futura mamá comentó sobre los preparativos que realiza con su esposo Mauricio Zapata Suárez del Real para recibir a su heredero, a quien llamarán Mauricio.

El agradable encuentro se prolongó con gran armonía.