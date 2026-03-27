¡HERMOSA NOVIA!

María Amalia Castro Castillo y José Pablo Rodríguez Aradillas realizarán uno de sus máximos anhelos; unirán sus vidas por amor en fecha próxima.

Con éste motivo, la feliz pareja participa en algunos festejos que ofrecen sus seres queridos y amistades, a fin de compartir con ellos su felicidad.

Una de las más especiales, la que organizó Maribel Posadas de Torrescano, quien preparó detalles de buen gusto y recibió en su penthouse a la selecta concurrencia.

Fue una ceremonia holística a cargo de la tanatóloga Claudia Olmos.

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La cálida atmósfera agradó a las invitadas, quienes le expresaron a la futura novia lo mejor en su matrimonio.

Ahí, Amalia Castillo Zúñiga se unió a la dicha que embarga a su hija María Amalia.

Además, Alma Aradillas de Rodríguez, futura suegra de la festejada, así como amigas cercanas.

La tarde, emotiva y cálida, para recordar.